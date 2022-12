Managing Partner, Studio Butterfly Casablanca

Head of Strategic Planning, Monitoring & Evaluation, United Nations

HEC Paris

Doctor in Business Administration



Mes compétences :

Stratégie de marques

Stratégie marketing, commerciale et digitale

Planification stratégique

Planification de projet

Project managementGestion axée sur les résultats

Suivi et évaluation

Évaluation des Programmes