Drevet DREVET

Bien-être & énergie



Spécialiste en Sophrologie Caycédienne & Sonothérapeute, je propose un accompagnement à toute personne souhaitant « aller mieux » afin de retrouver vitalité, bien-être et santé, harmonie, détente, sérénité et confiance.



Praticienne en Techniques Énergétiques, comme le Magnétisme, le Reiki, la Sonologie (pratique des Bols Tibétains, Diapasons thérapeutiques, Bols de cristal, Carillons...), Harmonisation énergétique et La Reconnexion.



Ces différentes techniques agissent sur les douleurs, blocages, fatigue, migraines, tensions musculaires et articulaires, états de stress et anxiété





DES MAINS, DES SONS, DES VIBRATIONS... J'utilise les Diapasons Thérapeutiques & les Bols "chantants" pour traiter énergétiquement des régions bloquées, quelles soient physiques ou émotionnelles, et ainsi permettre le rééquilibrage des hémisphères cérébraux.

Reconnus pour leurs vertus thérapeutiques, les sons augmentent les propres capacités d'auto-guérison du corps, calment les émotions et le mental, et éliminent les tensions et les traumatismes. La vibration et résonance des sons exercent un effet stimulant sur l'ensemble du métabolisme. Elles atténuent les douleurs et améliorent la circulation sanguine. C'est une réelle Harmonisation énergétique qui se fait sur les différents systèmes : nerveux, respiratoire, circulatoire, endocrinien...



Venez expérimenter une séance de vibrations thérapeutiques et harmonisantes par l'énergie des sons ! Grâce à cette Technique énergétique vibratoire, vous allez vivre un véritable "Bain sonore cellulaire" !

Arthrose, troubles digestifs, douleurs articulaires et musculaires, mal de dos, céphalées, migraines, rhumatismes, stress, anxiété, syndromes dépressifs, insomnies, fatigue ou simplement le besoin de vous détendre et vous relaxer... la Sonologie peut vous aider !





Sophrologie Clé du Bien-Être émotionnel ! Se sentir bien au quotidien, dans son corps et dans sa tête