Driss Drouche, professeur retraité, écrivain, poète... Auteur de 4 romans dont 3 déjà publiés.

Plusieurs recherches académiques dans le domaine de l'éducation et l'apprentissage ( échec scolaire; stratégies de l'apprentissage; l'erreur moyen pratique et efficace pour le soutien et la mise à niveau; la pédagogie des objectifs; l'audiovisuel au service de l'enseignement; l'enseignement individualisé,etc)



ACTIVITÉS RÉCENTES

Correction de thèses, de mémoires, de rapports de stage, de manuscrits de romans et tous types d'écrits. Relecture, triple lecture: grammaire, syntaxe, typographie du texte ( titres, sous titres, agencement des paragraphes, ponctuation etc).



Plusieurs thèses de doctorat ont été jusqu'à présent corrigées par nos soins, dans plusieurs domaines: économie, droits civils, gestion des entreprises, éducation, gestion des ressources humaines, ainsi que plusieurs manuscrits de romans, recherches et rapports de stage.

Les travaux à corriger nous sont parvenus de Rabat, Marrakech; Agadir, El jadida, Bruxelles, France (Lille), Luxembourg.

Nos tarifs sont adaptés aux situations des étudiants et à la nature de la correction exigée. Un devis établi en fonction du travail à relire ou corriger, est remis gratuitement à l'intéressé. L'activité de correction ne commence qu'après l'accord de ce dernier.



Où que vous soyez, au Maroc ou ailleurs, contacter le : 06 61 51 46 27

Adresse e mail: sihamoun@hotmail.com



Mon groupe de discussion: Les adeptes d'une langue française correcte et saine, VIADEO.



voir lien suivant: http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0021rxuyatdriepu&ga_from=Fu:/hub/listehub/;Fb%3AmyHubs%3Bfe%3Ahub-title





ou mettez dans le cadre de recherche de GOOGLE.COM

le nom du livre: Séquences d'une vie, de Driss Drouche et L'ancêtre bicentenaire, du même auteur.

Mon Blog:

http://drouchatel.centerblog.net/



Mes compétences :

Poésie

Stylistique

Linguistique

