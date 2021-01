Durandet CORINNE

Compétences en matière d'organisation, création et suivi de dossiers administratifs. Organisation, rigueur et réactivité. Autonomie, initiatives et disponibilité. Aptitudes à animer et participer à un groupe de travail. Qualités relationnelles. Sens de l'écoute et du respect des capacités individuelles.

Discrétion, fiabilité, créativité.

Forte d'une expérience professionnelle variée tant dans le secteur privé que public.



Mes compétences :

Secrétariat

Suivi des marchés

Enseignement

Conseil immobilier

Organisation du travail

Ressources humaines