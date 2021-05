Dutard RÉMI

Directeur Transition écologique et Mobilités de la communauté d'agglomération du Sicoval, au sud est de Toulouse (36 communes, 80000 habitants, 1200 employés), je suis en charge depuis 2007 d'une équipe d'ingénieurs qui porte les politiques environnementales de l'agglomération : protection de la nature, lutte contre le changement climatique, économies d'énergie, énergie renouvelable, qualité de l'air, lutte contre le bruit, ISO 14001, urbanisme et environnement, réseaux de chaleur, transports en commun, mobilités douces, agriculture, ...



Mes compétences :

Conduite de projets

écologie urbaine et rurale

Management

Eau