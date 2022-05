Patrice CABANDE

Administrer Autrement est une aventure qui a débuté complétement par hasard.



Les agences de Saint Quentin, Nantes, Rennes, Paris XVII, Toulouse, Paris VIII, Dijon, Stains (93) sont les preuves que le modèle fonctionne. Les agences en cours d'ouverture (Saint Germain en laye, Paris X, Bordeaux) confirmeront les demandes des copropriétaires pour des syndics sérieux et accessibles.



Faites comme nous ouvrez votre cabinet de syndic en franchise.



Fort d'une expérience réussie, nous proposons de dupliquer le modèle dans toutes les grandes villes de France. Vous êtes urbains, indépendants ; vous avez déjà mené des projets à leurs termes. Curieux, débrouillards, organisés, rigoureux et très à l'aise avec les technologies informatiques, ce métier difficile ne vous fait pas peur. Nous vous formons à notre méthode de travail et à nos outils exclusifs pour 18 000,00 € (la valeur de trois mandats). Vous êtes votre propre patron épaulé par une équipe de spécialistes. Nous installons l'équipement que nous vous fournissons (Ordinateur fixe et portable, imprimantes multifonction et portable, disque dur externe, le logiciel de gestion, les logiciels de bureautique, le site internet ...) de plus nous assurons la maintenance et les mises à jour. Ce métier réglementé implique d'avoir un diplôme supérieur dans les domaines immobiliers, comptables et juridiques ou une expérience de 4 ans dans les domaines cités.





Être son propre patron un rêve? Nous vous assistons dans toutes les étapes pour suivre notre exemple,Array. Curieux, débrouillards, organisés, rigoureux et à l'aise avec l'informatique:Inscrivez vous sur franchise@aasyndic.fr



