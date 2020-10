Dwight WORMS

J'ai commencé ma vie professionnelle par un CAP en mécanique automobile, puis j'ai exercé en tant que mécanicien véhicule léger notamment dans un garage Renault.

J'ai ensuite travaillé à tous types de poste dans le secteur logistique ce qui m'a plu durant plus de 7 ans.

Après cela je souhaitais travailler dans un domaine qui demande plus de réflexion de diagnostic et travail manuel.

Je me suis donc tourné vers une formation de technicien de maintenance industriel, durant 9 mois période de stage inclus j'ai donc appris les bases de ce métier passionnant, une fois diplômé de ce titre de niveau 4 j'ai de suite pu travailler dans le secteur industriel notamment pour le compte de la MAF RODA qui conçois, fabrique et installe des calibreuses pour le domaine fruitier.

J'adore apprendre de nouvelles choses ainsi qu'approfondir et perfectionner mes compétences déjà existantes.

Étant très motivé je souhaite être un atout certain pour l'entreprise qui me fera confiance et me permettra d'évoluer.