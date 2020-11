Armando SYLVAIN

Technicien de maintenance, il faut connaitre tous les aspects techniques, electronique, mecanique, hydrolique, frigoriste ... mais surtout psychologue, car réparer, c est enfantin, mais prendre en charge le client, le rassurer, le conseiller, lui démontrer que son choix de produit est le bon, Aller jusqu a gérer la colere d un client, c est le plus interessant, Techniquement, je pense etre au point, a tel point que mon métier m'ennuit, il est temps de penser a la suite, peut etre du management ou un changement d activité....

Sur mon temps libre, en rénovant mes biens immobiliers,mais aussi en interimaire, j ai touché a de nombreux corps de métiers avec succes: plombier, mecanitien auto, carossier auto, macon , platrier plaquiste, electricien, soudeur,carreleur, peintre, couvreur , menuisier ...etc



Mes compétences :

Autonomie

ingenieux