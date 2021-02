Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en céramique industrielle, j'ai effectué une thèse en Physique dans le domaine des sciences des matériaux réalisée au CEA Marcoule en collaboration avec le laboratoire CNRS-CEMHTI d'Orléans.



A la suite d'une courte expérience en tant que postdoc a l'université de Trento en Italie, j'ai effectué un VIE de 18 mois à Faribault dans l'état du Minnesota aux Etats-Unis. Ce VIE au sein du département R&D de la société SageGlass, filiale de Saint-Gobain m'a apporté une vision élargie et concrète du poste d'ingénieur R&D et d'ingénieur production grâce notamment à la proximité de l'usine et du département de recherche.



N'hésitez pas a me contacter si vous souhaitez des informations plus détaillées au sujet de mon parcours et de mes futures attentes professionnelles.



En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à mon profil,



Dylan JOUGLARD



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Science des matériaux

Rédaction scientifique

OpenOffice

Céramique

Recherche scientifique

X-Ray Crystallography > XRD

Scanning Electron Microscopy

nuclear waste management

Experimental Design

Data Analysis

Scientific Research

Spectroscopy

aided design

ANSYS

LabVIEW

Matlab

Microsoft Office

Python Programming

Scilab

Solidworks

Spectroscopie d'impédance électrochimique

Originlab