E. FORESTAL

Développer des partenariats d’affaire, proposer mes services, trouver des prestataires.



Intervention en Entreprise

Accompagnement des salariés -

Optimisation de la productivité des salariés

Gestions des conflits intergroupes et prévention des risques psychosociaux



Vous souhaitez:

Découvrir l’expertise des personnalités de l’équipe existante et l’adapter à vos attentes. Développer la productivité et l’intérêt au travail de vos collaborateurs.



Développer les compétences individuelles et collectives de vos collaborateurs.



Intégrer les nouveaux arrivants.



Diagnostiquer les conflits intergroupes et les résoudre.



Créer les conditions appropriées pour que chacun des acteurs développe son efficience professionnelle dans le respect des personnes.



=====================================================================







Auprès des Particuliers:



Diagnostic, analyse et étude des attitudes et comportements.

Thérapie individuelle et de groupe - Suivi personnalisé.

Tests d’intérêt professionnel-Analyse de potentialités.

Motivation et orientation scolaire et professionnelle



Vous souhaitez:



Développer votre estime de soi et votre potentiel individuel.



Améliorer votre mode de communication interpersonnelle.



Faire face aux contradictions et aux conflits sociaux intergroupes.



Trouver ou retrouver la confiance en soi.



Être accompagné dans votre transition de carrière.



Définir votre projet professionnel et cibler les formations adéquates.



Faire assister vos enfants dans leur orientation scolaire, universitaire ou leur formation.



============================================================================



MES VALEURS







Écoute active, confidentialité et patience.

Respect de la personne dans sa dimension psychique et sociale.

Responsabilités, rigueur méthodologique et compétences professionnelles.

Clarté, transparence et confiance.

Empathie, sens de la justice et sensibilité



A l’intersection de différents systèmes : parental, familial, scolaire, professionnel, culturel interagissent des individus qui n’ont autre choix que d’avoir en commun un langage qui se doit universel. Mais la difficulté de communiquer et de travailler en synergie réside dans les codes et significations qui différent en fonction de la culture d’appartenance. Il est illusoire pour un individu qui est amené à se mobiliser, changer de pays, d’environnement ou à accueillir des étranger de s’engager dans de tels mouvements sans se poser la question sur la représentation que chacun a de notions supposées communes. Bien que l’amour soit universel, notre cadre de référence est constamment interpellé car souvent déstabilisé par les codes, le fonctionnement, la vision, la culture de nos interlocuteurs.

Les situations d’expatriation, la mixité conjugale, la migration forcée ou choisie sont autant de facteurs qui sont à l’origine de frictions interculturelles et d’anastomoses transculturelles.









Mes compétences :

Communication

dynamique

DYNAMIQUE DE GROUPE

Outplacement

poésie

Psychogénéalogie

Systémique

VAE