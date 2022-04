E. MAHERZI

Mes principales compétences sont:



La direction de projets (étude et suivi de projets, missions);

Le management des projets (préparation des offres, coordination des projets, chef de missions) ;

La maîtrise du management de l’entreprise (direction générale, développement stratégique);

Expertises en formation continue (élaboration et réalisation de plan de formation);

Expertises en ressources humaines (recrutement, évaluation, rédaction de statut de personnel);

Expertise bancaire (études techniques, économiques et financières)

Expertises en transport aérien;

La direction de projets (étude de faisabilité, montage technico-économique, suivi des travaux);

Expérience des procédures de l’AFD, de la Banque Mondiale,… ;

Grande capacité de travail et haute qualité rédactionnelle



Mes compétences :

Consultant

Expert

Formateur

Ingénieur

Management

Direction générale

Conseil

Ingénierie

Formation