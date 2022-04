Bonjour,



Je reprends des études pour ajouter des compétences plus proches du terrain et une meilleure connaissance du secteur industriel à mon parcours universitaire et professionnel initial.



Dans le cadre de cette licence pro logistique et gestion de production, j'effectue un stage d'ingénieur qualité en lien avec les clients allemand de Valeo Sainte Florine jusqu'au 06/06/2014.



Je recherche donc un emploi à compter de cette date.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Ferroviaire

Assurance

Logistique

Voile

Transport

Conseil

Juriste

Responsabilité civile