"Je me présente, Monica FLEURY - Secrétaire Indépendante - Easy'Com Secrétariat.



En tant que télésecrétaire, je vous propose de vous assister à distance pour l’ensemble de vos tâches administratives et de secrétariat.



Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le secrétariat de direction, je me suis établie en tant que secrétaire indépendante.



Mon principal objectif est la satisfaction et la fidélisation de mes clients.



Je suis heureuse dans mon travail et mon sourire, je le partage avec mes clients."

-------------------



TÉMOIGNAGES DE MES CLIENTS :



« Nous avons souhaité depuis quelques mois externaliser la frappe de nos constats et autres procès-verbaux dressés quotidiennement par notre Etude par souci de gain de temps et de productivité.



Nous sommes très satisfaits de vos services à la fois quant au rendu, à la retranscription fidèle de nos dictées numériques, de leur parfaite mise en forme, dans une orthographe et grammaire sans erreur et l’ensemble dans des délais de retour très compétitifs, entre 24 et 48 heures.



Je n’ai donc que du positif à en retirer. »



Julien Pineau

Huissier de justice

~~~~~~~~

« Depuis le début de l’année 2014, je confie régulièrement des travaux de transcription à Monica FLEURY :

- pour répondre aux surcharges de travail de mon cabinet,

- lorsque mon assistante est en congés.



En particulier, pendant plusieurs mois, au moment du départ de mon assistante en congé maternité, j’ai confié quotidiennement à Monica FLEURY des tâches de transcription.



Je suis parfaitement satisfaite de la qualité de ce service :

- les délais sont scrupuleusement respectés ;

- les transcriptions sont d’une très grande qualité, et ceci malgré le contenu parfois technique et très complexe de certaines dictées.



Je me réjouis de cette collaboration intègre et discrète. »



LJD – Avocat au Barreau de Paris



-----------

Le secrétariat externalisé est la solution idéale, performante et économique.



Le télésecrétariat vous permet de faire face à des besoins ponctuels ou réguliers. Une liberté en toute simplicité.



De nombreux avantages :

 Disponibilité, flexibilité

 Economies des charges salariales

 Vous ne réglez que le travail effectué

 Tarif adapté à vos besoins, aucune obligation de durée

 Facturation déductible de vos frais généraux





PRESTATIONS



Secrétariat classique :

 Saisie de bases de données

 Mise en page de vos documents

 Relecture, correction de documents

 Rapports

 Publipostage

 Création de tableaux

 Etablissement de devis et factures

 Relance clients (règlements)



Transcription audio :



De nombreuses professions externalisent la frappe de leurs fichiers audio :

 Professions juridiques : frappe des requêtes, conclusions, plaidoiries, procès-verbaux de constat

 Entreprises : frappe de comptes-rendus de réunions (CE, CHSCT…), de courriers, de rapports

 Presse, universitaires : entretiens, interview, mémoires, thèses…



Comment faire ?

- Vous enregistrez

- Vous envoyez le fichier audio (DSS, MSV, WAV, MP3, etc…) en nous indiquant le délai souhaité (par mail, FTP…)

- Je retranscris votre fichier (saisie, relecture)

- Vous récupérez votre document (mail, FTP…)



N'hésitez donc plus !



Monica FLEURY

http://www.easycom-secretariat.fr/

Port : 06.82.90.89.52





Mes compétences :

Accueil téléphonique

Gestion d'agenda

Transcription audio

Secrétariat