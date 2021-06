ECO'SYSTEM - Bureau d'études en environnement

Eco'System est un bureau d'études en environnement. Depuis 2007 nous conseillons les particuliers sur les systèmes à économies d'énergies et les différentes possibilités de réduire les consommations.

Nos spécificités sont :

Bureau d'études de sol

- Etudes assainissement non collectif, pédologiques, hydrologiques et géologiques, études à la Parcelle.

- Etudes pollution rejet industriel

- Etudes hydrologiques (gestion pluvial, bassin tampon ...)



Bureau d'études thermique

- Etude thermique RT 2012, RT 2005, BBC, THPE, études thermiques Dynamiques, maisons passives.

- Thermographie infrarouge



Bureau d'études en environnement

- Audit énergétique

- Expertise

- Assistance à maîtrise d'oeuvre (AMO)

- Etude d'impact et aménagement durable



Mes compétences :

Bureau d'études

RT2012

Assainissement non collectif

Environnement

Thermique

Thermographie infrarouge

RT2005

Expertise thermique

Expertise Assainissement