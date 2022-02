Eddy FROGEAIS

52 ans - 1,74 m - 777 kg

Chatain - yeux bleus gris - Mes sites : http://frogeais.free.fr

Mon site de comédien avec ma bande démo en tant que comédien : http://comedien.frogeais.free.fr/



Une vie n'est intéressante qu'à partir du moment où l'on essaie de se donner les moyens de réaliser ses rêves.



L'important dans la vie, c'est davantage le parcours que le résultat.



La vie est une quête perpétuelle, une recherche de soi dans le but de devenir plus humain.



Passionné de théâtre dès l'âge de 12 ans, je n'ai cessé de pratiquer cet art et de multiplier les expériences de la scène : théâtre, bien sûr, chanson, café-théâtre jusqu'aux arts de la rue.



Après une pratique amateur de dix années, je suis les Cours Florent.

Ma passion m'a naturellement poussé à enseigner, en encadrant des ateliers théâtre pour comédiens amateurs débutants et confirmés.



En 2001, je deviens directeur artistique et j'ai la chance de diriger une troupe de théâtre "La Compagnie du Message", association de La Poste et France Télécom.

Pendant cinq années, j'ai découvert la mise en scène mais aussi les aspects plus administratifs et techniques : paies, contrats, factures, logistiques, relations publiques.



Je décide de reprendre un cursus universitaire pour valider mes expériences grâce à la VAE et j'ai obtenu une Licence professionnelle en Etudes théâtrales à Paris III Sorbonne Nouvelle en 2006.

Je continue des études mais cette fois comme chargé de production (Formation GPAME, IUT GEA Rennes I).



J'ai travaillé (de 2004 à 2009) pour la Compagnie professionnelle "Les Dits d'Ascalie" qui se produit dans toute la France. Il s'agit d'une troupe de théâtre et des arts de la rue. J'ai oeuvré comme comédien, animateur (ateliers pédagogiques pour enfants), chargé de production et aussi metteur en scène. Mais comme souvent dans les petites compagnies on s'investit beaucoup pour peu de retour.



2007 est l'année où je me tourne plus sérieusement vers le cinéma, la vidéo. Depuis 2008, je participe à plusieurs courts métrages et aussi des longs métrages



- Mise en scène "Embouteillage, mon amour" (collectif d'auteurs) en résidence à Melesse (35) en septembre 2008, représentation au Festival Val d'Ille en Scène et programmé à la Salle Odette Simonneau à Melesse.



- Comédien en tournée pendant quatre ans dans "Demain, on se marie" de Coretta Baroncini, mise en scène Thierry Malek avec ASP Management.



Depuis 2009, je me suis mis à mon compte avec APO Spectacles : je propose des animations culturelles, ludiques et intéractives à destination du jeune public. Je mets aussi mon talent au service d'entreprises via l'événementiel. Enfin, j'offre mes talents de chargé de production, d'administrateur et de metteur en scène quand les occasions se présentent.

Ainsi je peux monter mes propres projets et goûter au plaisir de la création.



2012 : autre étape, je réalise un rêve : le doublage. Je profite d'une formation doublage cinéma grâce à l'AFDAS avec Rhinocéros formation / AGM Factory.



2013 : Une année sous le signe de la voix. Nombreux projets de voix off, doublage, voice-over, voix pour série d'animation ...



2014 : Début d'année pleine de promesse, trois casting en dix jours, un rôle dans une saga de Josée Dayan (avec Nicole Garcia et Muriel Robin) ...



2015 : Un petit rôle dans le pilote de la série d'Agathe Koltés



2017 : Passage au cinéma grâce à la rencontre avec Isabelle Doval dans "Abdel et la Comtesse", un rôle d'agent immobilier.



Mes compétences :

Voice Over

Doublage

Acteur cinéma, TV, court-métrage

Dramatique

Comédien Théâtre

Evénementiel

Comédie

Animation

Voix off