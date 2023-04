Eddy GUILLAUME

Ma passion a débuté avec Windows NT4 et Citrix Metaframe 1.8.



Aujourd'hui, je côtoie Windows 2008/2012, toute la gamme de produits Citrix, les produits tiers, la couche applicative, et le tout sur des infrastructures virtuelles.



Mes zones d'activités actuelles: Europe, Amériques du nord, Asie Pacifique.



Ma motivation: rencontrer des gens d'horizons divers, apporter des solutions efficaces à leurs besoins et les voir adhérer à ma passion.



Mes compétences :

Access gateway

AppSense

Citrix

Citrix Metaframe

EMC

Esx

Gateway

Microsoft Active Directory

Microsoft Server

NAS

Packaging

Présentation

Provisioning

SAN

ThinPrint

VMware

VMware ESX

XenApp

XenDesktop

Xenserver