Edem SANVI

NOUVEL ÉLAN est une entreprise de gestion des entreprises et de commerce.

Nos domaines d'activités:



ASSISTANCE EN FINANCE ET GESTION EN ENTREPRISE

- Création d’entreprise

- Assistance aux entreprises

- Élaboration de plan d’affaire

- Formation en entreprise

- Tenue pratique de la comptabilité

- Déclaration des impôts et TVA

- Ressources humaines



GESTION IMMOBILIÈRE



REPRÉSENTATION COMMERCIALE

- Négociation commerciale

- Import Export



Email: elvipac@yahoo.fr / nouvelelan15@gmail.com

Tel:+228 90 83 23 27 / +228 96 68 73 66



Mes compétences :

Audit

Finance

Gestion des ressources humaines

Contrôle financier

Entrepreneuriat

Travail en équipe

Management commercial

Comptabilité

Rigueur

Nutrition

Santé

Marketing relationnel