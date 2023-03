Edit HOFFMANN (EDIT)

Domaines de compétences:

Définition et exécution de plans stratégiques industriels et commerciaux.

Très expérimenté en négociations (internes, clients, fournisseurs), mais aussi en cas de litiges et arbitrages.

Une présence permanente sur le terrain pour contribuer en équipe aux résultats : maîtrise des cycles commerciaux, dépenses sous contrôle et optimisation des capitaux employés.

Une implication de bout en bout des processus, de lappel doffre au paiement final.

Une expérience riche en Finances, Informatique, Achats, Logistique et Transports, Risques, Assurances.

Coordination juridique et ressources humaines.

Gouvernance et Ethique.