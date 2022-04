Karine HOFFMANN

Octobre 2019 - Mars 2020 :

Directrice Ressources Humaines (Manager de transition)

Groupe Hexagone santé Paris - Paris (800 personnes)



Juillet 2019 - Septembre 2019 :

Directrice Paies et ADP (Manager de transition)

Groupe ACTION - Paris (9500 personnes)



Avril 2015 - Mars 2019 :

Directrice des Ressources Humaines

Société Torann-France - Courbevoie (2000 personnes)



Nov 2011 - Aout 2014 :

Directrice des Ressources Humaines

Groupe Sinequanone – Paris (350 permanents et 50 CDD)



Sept 2007 - Nov 2011 :

DRH de Pole

Groupe Dentsu Aegis Media - Courbevoie (1000 personnes)



Juin 2004 - Juil 2007:

Directrice des Ressources Humaines

Groupe Jennyfer – Clichy (1000 permanents et 1500 CDD)



Fev 2001 – Mai 2004 :

Responsable Administration du Personnel & Paies

Groupe Pierre & Vacances – Paris (1500 permanents et 2500 saisonniers)



Mai 1999 – Jan 2001 :

Consultant R.H.

ADP-GSI (SSII) – Levallois Perret (gestion d’un portefeuille de 10 clients – 4500 salariés)



Sept 1997 – Avril 1999 :

Assistante Administration du Personnel

Darty – Moselle (650 salariés)



Sept 1996 – Sept 1997 :

Assistante Administration du Personnel (CDD)

Iffli S.A. - Enseignes CONNEXION – KETTNER – Moselle (250 salariés)



1992 – 1996 :

Missions : Urssaf de la Moselle, Cabinet Goutagny (Conseil juridique et fiscal), Alsalor SA production

d’alimentation industrielle)



Mes compétences :

Ressources humaines

Relations sociales

Direction des ressources humaines

Accompagnement

Management

Juridique

Gestion administrative

Développement RH

Formation

GPEC

Ready-to-Wear

Conflict Resolution

Legal Advice

Sage Accounting Software