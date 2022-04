Karine HOFFMANN

Challenge, innovation et transmission sont mes moteurs ;

Le conseil en communication et marketing, mon expertise ;

Je souhaite les mettre à votre service pour améliorer votre notoriété, valoriser votre image,

développer votre chiffre d’affaires, grâce à la mise en place d’une stratégie de communication

et des dispositifs opérationnels cross-canaux.



Mon parcours en bref :



- 20 ans d’expertise en stratégie marketing, communication et digital media

- Solides compétences stratégiques, commerciales et de management

- Goût du challenge et du défi, a notamment créer et gérer 2 ans son restaurant

- Forte adaptabilité, à travailler pour de nombreux secteurs : industrie, télécoms, tourisme, finance, service public, beauté…



Domaines de compétence clés :



- Conseil en Communication et Stratégie marketing

- Développement commercial, fidélisation de portefeuille clients

- Mise en œuvre de dispositifs digitaux et programmes marketing relationnel

- Management d’équipe et pilotage de projets

- Gestion de centre de profits



Mes compétences :

Communication éditoriale

Marketing

Communication

eCRM

Management

Conseil en communication

Études marketing

Communication online