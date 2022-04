Amélie NGUYEN NGOC

10 ans d’expérience dans la communication (B2C - B2B - corporate ; audiovisuel - print - digital)

Diplômée de l’EDHEC Business School et major en marketing-communication



SAVOIR-FAIRE : STRATEGIE DE COMMUNICATION DE MARQUE

Conseil, élaboration et mise en place de stratégie de marketing-communication :

- Analyse des données économiques et historiques de la marque, du marché et de la concurrence

- Réflexion sur les enjeux et objectifs de communication

- Elaboration d'un positionnement et déploiement d'un plan de communication tous médias

- Suivi de production et budgétaire



EXPERTISE PAR SECTEURS :

- BANQUE : Caisse d'Epargne (6 ans)

- AGROALIMENTAIRE : Distriborg, Pastacorp, Cadbury, Groupe Ricard (6 ans)

- DISTRIBUTION : Tati (Agora Distribution), Etam Lingerie, Fnac (3 ans)

- MEDIA : Groupe Les Echos (3 ans)

- SECTEUR PUBLIC : France TéléNumérique, CNAM (3 ans)



QUALITES :

Réflexion stratégique ; Coordination, organisation et gestion ; Management d'une équipe ; Goût des contacts humains et du travail en équipe ; Sens commercial : Sens créatif ; Sens de l'écoute ; Adaptabilité



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Publicité

Marketing stratégique

Marketing

Audiovisuel

Communication offline

Communication online

Banque

Agroalimentaire

Marchés publics

Médias