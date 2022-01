Aurélie KOSKAS

Dans la communication et le marketing depuis dix ans, je suis coordinatrice éditoriale avec plusieurs cordes à mon arc. Je manage des projets éditoriaux multisupports (édition, digital, audio, vidéo), je suis marketeuse et créatrice d'entreprise. Véritable couteau suisse, je suis une personne motivée et franche, je me suis éloignée du milieu de la publicité car je souhaite rejoindre l'univers de l'édition.



J'ai toujours été passionnée par les illustrations, les livres, la transmission de savoir. Les secteurs dans lesquels j'ai pu évoluer m'ont permis de maîtriser la chaîne graphique et éditoriale mais surtout de confirmer ma préférence pour les publications imprimées. Avoir un livre dans les mains à la fin d'un projet est un accomplissement unique, une réalité. Le papier est palpable, concret, presque vivant, tout ce que j'aime.



Le secteur de l'édition représente un atout précieux pour notre société, où la culture est, doit être et sera toujours précieuse, pour notre génération mais aussi pour les générations futures. Qu'il s'agisse de manuels scolaires, de livres illustrés ou de livres plus psychologiques, ces ouvrages permettent une mise en mouvement de l'éducation et de l'accomplissement de soi.



Aujourd'hui, je me présente comme Coordinatrice Editoriale, pour les secteurs Parascolaire, Pratique, Illustré ou Licences, car en effet, après dix ans à travailler sur des productions grand public, souvent axées sur des produits de grande consommation, rejoindre une équipe d'une maison d'édition serait la concrétisation de mes passions.

Durant mon expérience en agence de publicité, j'ai collaboré pendant quatre avec la marque NRJ Mobile. J'ai conçu tous leurs catalogues annuels et promotionnels, présentant les marques, leurs nouveautés, les téléphones et leurs options, les tarifs et forfaits, un travail exigeant rigueur et organisation. Pour cela, j'ai réalisé les chemins de fer, vérifié et optimisé les contenus éditoriaux et iconographiques à intégrer, managé les intervenants internes et externe pour assurer le suivi graphique jusqu'à la production, en optimisant le budget (papier et digital).



Diplômée d'un Master de Communication et Publicité, forte de cinq ans sur des projets éditoriaux pures, souriante, dynamique, rigoureuse et organisée, j’aime le travail en équipe, tout en sachant gérer mes missions de façon autonome. Je saurai répondre aux demandes des Directrice et Responsable éditoriales et pourrai apporter mon expérience sur des opérations promotionnelles.



Je vous propose de nous rencontrer pour échanger de vive voix !

Aurélie Bailly



Mes compétences :

Chef de publicité

Publicité

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Communication

Marketing opérationnel

Coordination de projets

Adobe InDesign

Créatrice d'entreprise

Assistante d'édition

Elaboration de projets éditoriaux