Julie GUTTON

Après avoir travaillé dans les médias et la communication pendant 8 ans, j'ai décidé de donner une nouvelle direction à ma carrière professionnelle et de reprendre un Master 2 dans le domaine du Numérique.



Une première expérience au service communication externe et marque chez l’annonceur dans le domaine du transport m’a permis de travailler sur l'animation éditoriale des différentes plateformes sociales autour des sujets du voyage mais également du retail avec la promotion des commerces (shopping aéroport).



J’ai poursuivi au sein d'une start-up digitale comme chef de projet avant de me lancer comme consultante en 2014. Mes clients : la Fédération de la Lingerie pour un défilé représentants une vingtaine de marques de lingerie française, la SNCF pour le lancement de la campagne SNCF Aujourd'hui, la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris dans le cadre du Concours Paris Jeunes Talents Paris Jeunes Aventure , l'association Social Builder dans le domaine de l’égalité hommes-femmes en entreprise et plus particulièrement dans les Tech avec la promotion du Forum Jeunes Femmes en Numérique au Numa.



Aujourd’hui, forte de mes expériences passées (achat media, presse, événementiel) et de ce nouvel apprentissage, je cherche à intégrer une entreprise comme Responsable Communication - Social Media Manager - Digital Marketing Manager.



Plus qu’un type d’entreprise : ONG, start-up, une fiche de poste ou un domaine d’activité, je cherche avant tout à rejoindre un projet qui fait sens, avec une équipe soudée et dynamique au sein d'une structure avec des enjeux importants et qui sait se donner les moyens de ses ambitions.



Mes compétences :

e-commerce

médias sociaux

community management

internet

création

Web