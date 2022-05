Valerie SIDDAHCHETTY

- Mon travail : aider les collectivités et les entreprises à communiquer dans le monde digital.

- Ma valeur ajoutée : mon expérience dans les stratégies éditoriales en presse et en communication depuis 15 ans.

- Mon but : rendre les médias digitaux intelligibles, compréhensibles, accessibles aux lecteurs.

- Mes axes de travail : le sens, le référencement naturel, l'expérience utilisateur, l'architecture de l'information et les réseaux sociaux.



Mes compétences :

Stratégie de contenus web

Architecture d'informations

Réponse à appel d'offres

Ligne éditoriale, choix des sujets, etc.

Encadrement et management

Veille

Enquête

Conduite et suivi de projets web

Expérience utilisateur

Référencement naturel

Chef de projet web