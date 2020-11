◆◆◆"Communiquer est un don naturel, cultivons-le." ◆◆◆

Responsable Commercial Région Montpellier

Sud Centre

VOUS acteurs de l’ #Immobilier :

Être visible et remarquable sur le plan local est indispensable pour recruter de nouveaux vendeurs et augmenter le nombre d'acheteurs occasionnels.

Une bonne recette commence avec un peu de lumière. Ajoutez du contenu et des images attrayantes et vous ferez toute la différence.

Prenez contact avec VITRINEMEDIA aujourd'hui : marc@vitrinemedia.com



Boostez la visibilité de vos vitrines stands expo avec les porte-affiches lumineux #VitrineMedia, mettez en valeur vos vitrines avec les dernières technologies LED & LCD .



■ Strategie & Accompagnement Réseaux Sociaux - Personal Branding - Social Media Strategie 2.0

Ambassadeur Intervenant à Orange Fab " Mentor StartUp " http://orangefabfrance.fr/les-intervenants/ | Orange Fab France est l' accélérateur de startups françaises du Groupe Orange



Expertise en Médias Sociaux et

Community Management



Community Manager, Social Media Manager, à #Montpellier

On en parle Avec des Mots : http://www.morethanwords.fr/2012/06/si-marco-fe...

-Stratégiste Social Media

-Expert en e-réputation coach d image http://on.fb.me/q0wCzC

-Manager image

-Management commercial

-Politique et stratégie de proximité

Pour Information :

Un community manager dans votre entreprise ? Pourquoi faire ? Comment votre marque existe-t-elle sur les réseaux sociaux ? Qu'en disent les blogueurs, les communautés en ligne ? Est-il possible de les influencer pour valoriser votre image, doper votre prospection commerciale ? Ou plus simplement d'être présent sur les réseaux, voire dans certains cas, répondre à la rumeur… C est le rôle de Community manager :

Conseil en communication, community manager ,Stratégiste Social Mediar , E-influenceur,E-réputation,stratégie d influence,Chef de publicité,facilitateur relationnel, accélérateur de relation.



Community management (Un community manager, ou gestionnaire de communauté, est une personne chargée d'animer et de fédérer les échanges entre internautes pour une société ou une marque. Il se sert pour cela des réseaux sociaux.

- Animation des réseaux sociaux

- E-réputation (mission et veille d E-réputation événement et entreprise)

Veille et surveillance sur réseaux sociaux et moteurs

Suppression des contenus négatifs ou diffamatoires

Amélioration et consolidation de votre image

- Mise en place des outils web 2.0 & d’une stratégie web marketing

- Optimisation des contenus pour le référencement

- Rédaction & intégration des contenus

- Mise en place d'opération de communication

- Veille concurrentielle



Pour Missions:

Applique la stratégie communautaire établie par l’entreprise,

Animation & gestion présence de la communauté sur l’ensemble des réseaux et médias sociaux réseaux sociaux: Viadeo , Facebook, Twitter, Youtube etc etc

- Définir une stratégie adaptée à la communauté (actualités, corporate…) et à l’objectif recherché,

-Organise et favorise les échanges au sein de la communauté,

-Assure la fidélisation des membres au travers d’actions ciblées,

-Veille au respect de l éthique communautaire,

-Développe la connaissance de la marque au sein des différentes communautés du web,

-Mise en place des outils et reporting de mesure



Mes compétences :

Stratégiste Social Media

Community manager

Médias

Conseil en communication

Web

Réseaux sociaux

Facebook

Twitter

Instagram

Social Média Manager

Web mobile

Responsable Réseaux Sociaux

Chef de Publicité Numérique

Responsable Médias sociaux

e-Réputation

Chef de publicité Immobilier

Internet

Mentoring