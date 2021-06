Edith ABOUQUIR

Après un parcours universitaire en archéologie et médiation numérique du patrimoine, des expériences professionnelles de valorisation de sites culturels, je me suis spécialisée dans la conception digitale en

suivant la formation chef de projet multimédias de l'INA.

L'idée de Veni Vidi Sensi a germé lors d'un voyage en Grèce. J'ai décidé de créer des expériences vidéo-ludiques pour apporter du divertissement, une vision poétique, des connaissances historiques et un outil pour

accompagner les publics dans leurs découvertes.

Alliant compétences scientifiques et techniques, je développe une activité de conseils dans la

conception de projets numériques et d'outils de médiation. j'élabore appuyée par une équipe de projet, des expériences digitales valorisant l'Histoire d'un territoire.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Médiation culturelle

Développement Territorial / Tourisme

Intégration contenu : Photoshop / Illustrator / Pr

Game Design & Gamification : Unity / Vuforia

Développement web : HTML5 / CMS : WordPress

Connaissance programmation : C# / PHP / Python

Gestion de projet Gantt/ Open workbench / Méthodes

Stratégies digitales et Canvas Business model