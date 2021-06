édouard BAUDRY

Fort de 15 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la communication graphique, print et online, je suis actuellement en recherche active d'emploi en gestion de projet communication, community management dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'édition, de la signalétique ou du multimédia.



En suivi constant de l'actualité technologique, j'ai récemment complété mon expérience avec une formation très enrichissante de Community Manager à M2I Formation Paris au terme de laquelle j'ai acquis les enseignements des arcanes de la stratégie digitale. Ce qui a incrémenté mon expérience à définir toute stratégie ou plan de communication, gérer le suivi des relations presse, coordonner la conduite de projet.



J'attache personnellement une grande attention et une grande rigueur au contenu éditorial (syntaxe, orthographe et règles typographiques) ainsi qu'au contenu iconographique, à l'harmonie des volumes textes/images, non sans y apporter un trait d'esprit subtil mais accrocheur.



Mes connaissances approfondies de la chaîne graphique me font intervenir depuis la conception jusqu'à la livraison, en passant par la réalisation.



D'un caractère volontaire, curieux et créatif, j'aime le travail en équipe et sais m'adapter à différents environnements professionnels que ce soit dans le privé ou le public.



Divers séjours professionnels, culturels et touristiques en Angleterre, Allemagne, Chili, Espagne, Italie, Île Maurice, Madagascar, Canada.



Mes compétences :

Web designer

Maquettiste

PAO

Illustrateur

Édition

Communication

Graphisme

Tourisme