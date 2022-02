Edouard CRÉGUT

Head of Digital/Product Manager chez TEN Music Group, un label musical indépendant Suédois qui réprésente : Benjamin Ingrosso, Erik Hassle, Felix Sandman, Icona Pop, mimi bay, Niki & the Dove, Noak Hellsing, Omar Rudberg et Zara Larsson.

Trilingue (Francais, Anglais, Suédois), organisé, habitué à manager plusieurs projets en même temps et à respecter les délais.

Vrai "Music-Lover" et passionné par l'informatique, la combinaison de ces deux passions correspond parfaitement à la nouvelle ère digitale.