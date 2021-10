Edouard d'Espalungue

Édouard d'Espalungue est analyste financier.

Qu'est-ce que l'analyse financière ? L'analyse financière est l'évaluation d'une entreprise afin de déterminer sa rentabilité, son passif, ses forces et son potentiel de gains futurs. Une grande variété de techniques peuvent être utilisées pour évaluer la viabilité financière d'une entreprise, notamment les méthodes les plus courantes que sont l'analyse horizontale, l'analyse verticale et l'analyse des ratios. La plupart des méthodes d'analyse font appel aux états financiers de l'entreprise, à des audits internes ou externes et à des enquêtes.



