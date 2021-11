Imad Lahoud est expatrié aux Émirats Arabes Unis depuis 2016, c'est à Abu Dhabi qu'Imad Lahoud a démarré une nouvelle vie. Il travaille d'abord pour un client d'Airbus, Atlas Aerospace, spécialisé dans la modernisation d'avions militaires. Il s'agit alors de moderniser l'équipement de guerre électronique d'hélicoptères. Il plonge dans le monde du travail aux Émirats.

Responsable des relations institutionnelles chez Airbus, Imad Lahoud est appelé en renfort sur une nouvelle mission et rejoint la Joint Aviation Command. Aux côtés du propriétaire de l'entreprise, il crée une filiale « Atlas Aerospace », dont il sera le Directeur Général. C'est grâce à ses qualités techniques, à ses compétences en mathématiques et scientifiques qu'il parvient à avancer aux Émirats.

En 2019, Imad Lahoud accepte le défi de construire une cigarette électronique sans dangers pour la santé, Sponsorisé par Cheikh Hamed bin Zayed bin Sultan al-Nahyan. Le franco-libanais recrute 80

personnes et développe une usine n'utilisant que des ressources issues des Émirats. En route pour proposer de la nicotine d'une des manières les plus pures qui soit, le CTO de Nesmah fournit en première ligne de nombreuses personnes du palais.

Si sa vie semble se construire aux Émirats, c'est à Beyrouth qu'Imad Lahoud née le 7 octobre 1967 au sein d'une famille à longue tradition militaire. Après l'obtention de son bac en juin 1985, il entre en classe préparatoire de mathématiques supérieures, puis suit les cours du magistère interuniversitaire de physique. Durant ces années, Imad Lahoud est enseignant et examinateur en classe de mathématiques supérieures au lycée Janson de Sailly et au lycée Corneille. En 1989, il obtient un premier DEA, diplôme d'études approfondies, en physique, puis un second en mathématiques l'année suivante. Intéressé par la finance, il y fait ses premiers pas au sein de Citybank à Paris, avant de passer 4 ans à Londres où il exerce alors chez UBS Merrill Lynch et Salomon. De retour en France, il exerce chez Airbus de 2003 à 2007, où il restructure toute la recherche aux côtés de Yann Barbot, son patron, et monte l'équipe de cybersécurité. Fin 2007, il s'inscrit à l'agrégation à la Prépa de Paris-Diderot (Paris VII) et finit par être admis à l'été 2009. Il est alors nommé professeur au Lycée Racine d'une classe de 1ère littéraire comme stagiaire. Il exercera ensuite dans différents établissements, tels que la prépa HEC à Chaptal où il possède sa propre classe. En 2013, il revient à l'aéronautique et intègre Airbus, avant le grand départ pour les Émirats.

Prochainement, Imad Lahoud prévoit de monter une usine, en Europe cette fois, afin d'y installer ses laboratoires Nesmah.





