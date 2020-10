Edouard HOUDAN

Ingénieur travaux Bouygues Construction depuis 2014. Bouygues UK de 2014 à 2018, Bouygues Bâtiment SUD-EST depuis 2018. Attrait particulier pour les ouvrages fonctionnels.



Diplômé ESTP, spécialité bâtiment (Médaille d'honneur),

IAE - Master Administration des Entreprises.



Réalisation d'un projet industriel de recherche : "Bruit, BTP et Grenelle de l'environnement : prévention et gestion". Synthèse du projet publiée dans les Annales du Bâtiment et des Travaux Publics, n°6 décembre 2013.



Membre de l'équipe lauréate du Défi Bouygues Construction 2013 (Business Game pour étudiants Bac+5).



Mes compétences :

Pack office

Revit, Digital Project

Autocad