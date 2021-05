Edouard MEYVIAL

Chef de projets

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Muséographie



Conduite d'opération

Management de projet

Programmation

Audit



- Étude de faisabilité - Programmation

- Assistance au choix du MOE et des entreprises

- Élaboration et gestion des marchés

- Suivi des études et de l'exécution des travaux

- Assistance financière et budgétaire

- Management de projet

- Coordination des intervenants

- Maîtrise des délais et des risques



Conduite dopération :

GENOPOLE - Restructuration de laboratoires - GENOSCOPE Evry

GENOPOLE - Aménagement de laboratoires R&D - IRDT

MNHN - Exposition permanente Trésors de la Terre



Management de projet :

Musée National de la Marine - Etude relative à la réinstallation des oeuvres du MnM - Palais de Chaillot

Paris Musées - Coordination pour l'ouverture du Musée Carnavalet

AFM - Coordination de l'installation des collections pour l'ouverture du Louvre Abu Dhabi

Ville de Paris - Management des travaux de la Direction du Patrimoine et le l'Histoire

Musée du Louvre - Réhabilitation muséographique 1er étage Sully Nord - Mobilier XVIIIème

Château de Versailles - Application du Schéma Directeur de Rénovation

Musée du Louvre Lens - Coordination des travaux et du montage de la muséographie

Musée du Quai Branly - Coordination des travaux et des expositions

France Muséum - Planification pour l'ouverture du Louvre d'Abu Dhabi

France Télévision - Transfert de la station Réunion Première à Saint-Denis de la Réunion



Programmation :

Notre-Dame de Paris - Programmation architecturale et technique

Musée du Louvre - Programmation muséographique du Parcours Romain - DAGER

Musée du Louvre - Schéma Directeur des Espaces Muséographiques 2020/2030

Collection Pinault Paris - Programmation des espaces d'accueil/billetterie de la Bourse du Commerce

Paris-Musées - Programmation des réserves mutualisées de Paris Musées

Musée du Louvre - Programmation des réserves du Louvre - 14 marchés subséquents

CMN - Programmation des espaces d'accueil du Palais Jacques Coeur à Bourges

Ville d'Arles - Programmation du port de plaisance