Lemaire JEROME

Après l’obtention d’un Master II professionnel Métiers des archives et des bibliothèques à l’Université d’Aix-Marseille I et la réussite de plusieurs missions de longue haleine, j’ai mis à profit mon expérience pour créer un service itinérant d’aide à l’archivage.



Parce que la conservation des documents répond à des obligations légales, parce qu’une archive doit toujours être rapidement accessible pour faire valoir des droits, faire office de preuve ou aider à la construction d’un nouveau dossier, nous proposons plusieurs solutions normalisées et adaptées aux besoins des services.

De nombreuses structures nous font aujourd'hui confiance, qu'il s'agisse d'entreprises privées, de collectivités territoriales ou d'administrations d’État (service privé de distribution des eaux, communes, communautés de communes, Syndicats des eaux, Corps préfectoral…).

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, notre expérience est à votre écoute, notre savoir- faire à votre service.



Mes compétences :

Administration

Histoire