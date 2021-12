Edouard MIGEREL

Jeune diplômé en Master 2 Marketing et Communication dynamique et motivé, mes différents stages et mes formations pluridisciplinaires m'ont permis d'acquérir et d'étoffer différentes compétences professionnelles dans de nombreux domaines tels que la gestion de projet, le marketing, la communication, le management etc.



Mes expériences dans le cadre de stages et d'activités bénévoles, qui couvrent différents pans de la communication, m'ont également permis d'affiner mon projet professionnel et mes différentes qualités. Je souhaite mettre en œuvre mes atouts comme le travail en équipe, l'organisation, la rigueur, ma motivation, ma gestion du stress, ma capacité d'adaptation et les différentes compétences acquises au cours de mon cursus et de mes expériences.



Mes compétences :

Relations Presse

Communication institutionnelle

Communication d'entreprise

Communication interne

Communication externe

Communication de crise

Communication

Rédaction

Internet

Gestion de projet web

GANTT Project

Google analytics

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Microsoft Office

XMIND

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Référencement naturel

SEO

Rédaction de contenus web

Social media