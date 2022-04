Alexandre ECALARD

A la recherche d'un contrat de travail sur les secteurs de Lyon, Toulouse ou Nantes. Fort de plusieurs expériences dans la fonction publique territoriale et d'état, je ne limite pas mes recherches à ces secteurs et reste ouvert aux offres du secteur privé.



Communication externe, communication interne, gestion des relations presse et bien d'autres, je dispose d'un panel de compétences qui, je l'espère, saura répondre à vos attentes. Habile au maniement des mots, je me positionne particulièrement en tant que rédacteur.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Rédaction (web & print)

Communication interne et externe

Gestion des relations presse

Conception et réalisation d'outils de communicatio

Elaboration et mise en place de stratégies de comm

Gestion et animation des réseaux sociaux

Suivi des prestataires

Montage vidéo

Réalisation d'études (quantitatives et qualitative

Organisation d'événements

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Suite Office

Fonctionnement des organisations publiques