Edouard MONGES

De par ses multiples facettes, la gemmologie a attiré mon esprit scientifique ainsi que le côté découverte et a permi d'allier les deux.

Aussi bien à l'aise au fond de la mine à récolter des échantillons qu'au laboratoire, à les analyser et les décrypter, mes pas m'ont porté sur quelques continents déjà.

En apprentissage permanent, je me tiens à jour des évolutions de ce milieu en perpétuel mouvement: nouvelles mines, nouveaux traitements et synthèses et leur méthodes d'identification, les futurs développements potentiels, etc.

Passionné par les minéraux depuis presque 25 ans, j'ai toujours cherché à comprendre comment fonctionnaient ces fleurs de la Terre que sont les cristaux.



Spécialisé dans les synthétiques et traitements , ainsi que dans l'étude des inclusions, véritables biographies de la pierre; j'aime apprendre et partager mes connaissances.







Une partie de mes photos d'inclusions sont visibles sur:

http://www.fotocommunity.fr/pc/pc/mypics/1163613



Mes compétences :

International

Science des matériaux

Connaissance du marché

Développement durable

Vente

Recherche

Sourcing

Expertise

Joaillerie

Enseignement

Contrôle qualité

Photographie