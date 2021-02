Edson RAMY

Edson jeune autodidacte Français d'origine d'un métissage de l'île de la Réunion et l'île Maurice .

Depuis mon plus jeune âge j'ai pu découvrir le voyage en famille ce qui ma donner l'envie de découvrir le tourisme l'aviation qui m'est arrivé tardivement après avoir fait un parcours très riches d'un autodidacte (mieux vaut tard que jamais ) ayant un sens relationnel et commercial très vite remarquer par son entourage familiale et différent employeurs mais la meilleure façon de me découvrir et de me contacter hésiter pas bonne visite sur mon profil



Mes compétences :

Import/Export

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Optimisation des process

Commerce B2C

Vente à distance

Vente directe

Service client Verisure