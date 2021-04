Edwige FARDEAU

Force de proposition et de conviction, je suis décidée à me réaliser professionnellement grâce à l'apprentissage et à la diversité des challenges relevés en équipe.



Proactive et organisée, je sais mettre à profit mon sens développé de l’analyse et de la synthèse pour identifier les opportunités et les solutions performantes qui seront génératrices de valeurs.

Attirée par la diversité des projets et des problématiques, je développe également une forte capacité d’adaptation pour répondre aux défis et stratégies spécifiques de chaque client.



Passionnée et persévérante, je sais par la réalisation de missions concrètes en Consulting, développer ma vision d’ensemble et formuler des propositions durables et fiables aux professionnels afin de concrétiser la stratégie et piloter la performance. Parallèlement à cela, j’ai pu grâce à de précédentes expériences en cabinets spécialisés développer ma sensibilité marketing du Service et de la Relation Client.



Pragmatique et créative, je suis attirée par la conception et le développement de projet de transformation au sein des organisations afin d’appliquer à la réalité des concepts et systèmes innovants permettant d'atteindre l'excellence opérationnelle.



La cohérence des systèmes ainsi que la performance des processus et des activités, s’inscrivent pour moi, au cœur même de l’entreprise et de son réseau.





Mes compétences :

Process

Consulting

Supply Chain

Formation

BPM

Organisation

Conseil

Achat