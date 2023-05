Edwige GROSS (OLLIVIER)

Riche dune expérience dauditeur, de DAF et responsable RH de plus de 25 ans, principalement dans le secteur des services et en Agence de Communication, je crois en l'Humain, en la capacité de chacun à pouvoir mieux se connaître, à développer de nouvelles compétences, à évoluer et à booster ses capacités.



Jaide les dirigeants à dynamiser leur activité en les accompagnant dans le pilotage décisionnel et opérationnel. Je suis partie prenante du développement de la structure, de la performance & de la croissance ainsi que du pilotage de l'activité. Proactive, dynamique et motivée, faisant preuve dadaptabilité, de curiosité, j'ai à cœur de mettre mon savoir-faire et mes connaissances au service de sociétés à taille humaine, dynamiques et entreprenantes.



Mes expériences d'Auditeur, de Manager en Entreprise dans les services Financiers et des Ressources Humaines m'apportent une connaissance aiguisée des contraintes et des objectifs dans l'Entreprise. Ainsi, je sais comprendre les besoins et apporter des solutions appropriées à chacun. Aussi, grâce mes compétences de Coach et de Formatrice, j'accompagne également des dirigeants d'entreprises, des managers, des salariés, des étudiants pour contribuer à améliorer la réussite individuelle et collective. Pour cela, j'utilise des outils variés et adaptés aux besoins identifiés en proposant des prestations "sur mesure".



Mon expertise, ma bienveillance et la confiance que j'inspire n'apportent que du "mieux" : un meilleur fonctionnement, une meilleure communication, une meilleure efficacité, de meilleures performances, une meilleure adaptation au changement...



Mes compétences :

PNL

Contrôle et reporting

Gestion de la trésorerie

Supervision de la comptabilité

Gestion administrative du personnel

Gestion financière

Gestion des ressources humaines

Reporting

Communication

Organisation du travail

Comptabilité financière

Analyse financière

Gestion budgétaire

Audit

Microsoft Office

Management

Gestion des conflits

Coaching

Gestion du stress

Sophrologie

Coaching de dirigeants

Coaching individuel

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Formation professionnelle

Entretiens professionnels