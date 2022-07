Edwige GUERVENOU

Après plusieurs années passées dans la gestion de points de vente (gestions humaine et financière), j'ai souhaité rejoindre le domaine de la formation et de l'enseignement. Après une expérience de formatrice pour les classes de BTS MUC et NRC, un poste de responsable pédagogique dans la formation continue puis dans la formation initiale m'a été proposée. L'animation d'équipe pédagogique (enseignements et formateurs), le suivi et le conseil auprès des jeunes font partie de mes missions.

Développer et entretenir le partenariat entreprise font aussi partie de mon métier.et les fidéliser par des manifestations ponctuelles. D'autres activités tels que la communication, le développement et la représentation viennent enrichir ce passionnant métier.