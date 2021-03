Edwige MORIZE

Embauchée en 2005 en tant qu'assistante de gestion chez Aquasylva, j'ai su évoluer et me forger une solide expérience dans la gestion d'entreprise.

En 2015, Aquasylva est vendue au groupe SUEZ, mes tâches évoluent.

En 2019, Aquasylva fusionne avec CDES autre filiale du groupe, mon poste mute encore et n'a plus rien à voir avec ce que je faisais initialement.

Il est donc temps pour moi de retrouver un poste dans lequel je pourrais mettre mon expérience à contribution et m'épanouir pleinement.