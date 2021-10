Edwige NIAY

--> Aujourd'hui

Fondatrice d'ÉVOLUTION TOGETHER

Entreprise et organisme de formation Qualiopi

- Bilan de Compétences, Formations professionnelles, VAE, Yoga, TOP

- Accompagnement de Dirigeant, Manager, cadre, salarié, organisation ; en individuel, collectif ou équipes ; avec différent types : coaching, mentoring, supervision, consulting, formation, atelier.

- Gestion de crise et gestion du stress, transition professionnelle, conduite du changement, Optimisation du potentiel et management



--> 20 ans de carrière militaire

10 ans daccompagnement (formations, coaching, Techniques dOptimisation du Potentiel, Yoga, consultante, mentorat, supervision ) +2000 personnes accompagnées

Manager environnement humain (gestion de crise, QVT, RPS, stress opérationnels )

3 ans aux USA, à lOTAN

Manager Technique