Eglantine MERSE

Une école de commerce et quelques années dans le marketing m’ont permis de développer les « armes » indispensables de l’organisatrice de mariage : rigueur, sens de l’organisation et bonne humeur à toute épreuve !! Accro au petit détail qui va tout changer, j’aime plus que tout gérer des projets de A à Z : votre projet, votre mariage !!



J’adore organiser, tout peaufiner pour que tout soit parfait

J’aime discuter des heures au téléphone avec mes prestataires chouchou

J’adore retourner tout l’Internet pour trouver LE petit truc qui fera toute la différence

Et par-dessus tout, je chéri chacun des sourires des mariées et de leurs invités lorsque que le D-Day est enfin arrivé !



Mes compétences :

Chef de produit

COMMERCE

Communication

Couture

Gastronomie

Luxe

Marketing