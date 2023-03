Eitel WAMAL

Ingénieur généraliste d'une grande école d'ingénieur (HEI), je me suis très tôt passionné pour les métiers du génie civil. Mêler l'esprit à la matière, travailler sur le terrain ou organiser et chiffrer les travaux, apporter concrètement ma pierre à l'édifice, participer à un chantier, véritable projet d'équipe semblable à un orchestre où personne n'est laissé au hasard, autant d'aspects qui m'ont toujours fasciné dans le métier d'ingénieur BTP.



Je suis, à côté de cela, un féru de musique classique et je joue du piano depuis plus de 17 ans.



Enfin, je conditionne régulièrement ma forme physique afin de rester à la hauteur des exigences de rigueur et de dynamisme requises par le métier.



Mes compétences :

Gestion de projet

AutoCAD

Microsoft Project

Gestion de base de données

Calcul de métrés et estimation de coûts

Préparation de chantier et planification

Sens du contact

Création et exploitation de plans-Béton

Microsoft Excel