El Fargouni HASSAN

Mes compétences :

* Étude et évaluation des branchements

* Localisation de défaut sur le réseau MT

* Réception des nouveaux ouvrages MT/BT

* Réception des postes MT/BT

* Câblage des coffrets de comptages

* Localisation de défaut des câbles souterrains

* Visite montée de réception des nouveaux ouvrages

* Contrôle des branchements illicites et clandesti

* Assainissement des compteurs BT surdimensionnés

* Travaux d'extension de réseaux BT

* Fiabilité de la facturation BT et MT

* Contrôle de charge dans les postes MT/BT

* Contrôle de charge dans les postes 60/22 Kv

* Réalisation des lignes de réseaux MT/BT

* Confection des boîtes de jonction MT des câbles

* Confection des boîtes d'extrémité MT

* Construction et équipement des postes MT/BT

* Gestion administrative

* Gestion technique

* Réduction ded pertes techniques

* Motivation du personnel

* Maîtrise de la créance des clients de l'agence e

* Fiabilité des installations