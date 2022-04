Occupant maintenant le poste de Coordinateur de Service de Location de vêtement du travail pour le compte de l'Usine Renaut Nissan Tanger , mon cursus de Formation ainsi que mes expériences en travail m’ont été d’une utilité pour acquérir des compétences techniques, managériales et organisationnels tant au niveau de l'optimisation des délais et des coûts qu'au niveau de la planification et du suivi.







Mes compétences :

Management