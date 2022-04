El Gaad MAHMOUD

Lauréat de l'école Nationale des Sciences appliquées Oujda - filière Génie électrique , pour moi Le sens de partage et la créativité sont les facteurs clés pour réussir une vie professionnelle.



Objectifs :

-Faire partie d'une équipe dans une compagnie avec laquelle j’aurai en commun l’échelle des valeurs : engagement, l’effort et la responsabilité, honnêteté, respect, valorisation de l’initiative, la créativité et la détermination, excellence dans le travail

-Travailler avec résolution afin que l'engagement acquis soit profitable pour les deux parties

-Grandir et évoluer professionnellement



Spécialisations :Passion pour l’électronique et l'automatique, qui regroupent des domaines qui me semblent vraiment attractifs : l' instrumentation et contrôle de bancs d'essai, l’automatisation industrielle, la conception des circuits électroniques, l’étude des nouveaux produits, la programmation de software embarqué,.



Mes compétences :

XRALAIS

Verilog

VHDL

OrCAD

ModelSim

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Matlab

Labwindows

LabVIEW

Java

C++

Autocad

Assembler

C