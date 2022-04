El Gatri HANEN

Diplômée d une maîtrise en gestion, j ai acquis une expérience significative dans divers domaine :

*Suivre les actions de recouvrement et assurer un suivi détaillé des créances impayées

*Suivre les paiements et mettre à jour la balance auxiliaire client (lettrage, imputation …)

*Mettre à jour la base clients (contacts, adresses…)

* Gérer et superviser la facturation

*La gestion complète de la comptabilité clients

*Mise en place et suivi des dossiers contentieux quand cela s’avère nécessaire

*Élaboration des contrats de travail, avenants et des documents relatifs a la rupture du contrat

* Traitement des absences et des congés

* Préparation et transmission des soldes de tout compte

* Veuille juridique, réglementaire, fiscal et suivi des procédures disciplinaires

* Enregistrement, vérification et pointage des mouvements et des opérations comptables

* Rapprochement bancaire





Mes compétences :

Flux de travail

Communication

Finance