Actuellement en cinquième année de formation a l'IGA MARRAKECH , je cherche un stage de fin d'études pour renforcer ma carrière et imprégner les bonnes pratique du domaine de l'emploi,Cela me permettra de continuer à me conforter à la réalité de la vie active .



Mes compétences :

Android

Symfony2

CMS open source

c#

MySQL

UML

c++

Architecture SOA

java

Java EE

Oracle Database

PHP 5

Merise

Wordpress