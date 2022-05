Léticia MESTRALLET

Mes compétences:



Technique, graphique et juridique

* Analyse de terrain (entretien avec les habitants/usagers, observations...)

* Elaboration de croquis, plan masse, coupe, 3D etc.

* Discernement des enjeux et évolutions possibles du territoire

* Rédaction de plaquettes, rapports, notes de synthèse, comptes rendus, courriers...

* Réalisation de Dossier de Consultation des Entreprises (cahier des charges, passation du marché public...)

* Préparations de réunions publiques et ateliers participatifs (affiches, contacts avec différents partenaires...)

* Animation de groupe et communication orale



Informatique

* Mapinfo 7.8 (SIG)

* Adobe Photoshop, Illustrator et Indesign

* Autocad / Librecad

* Suite bureautique (Microsoft Office et Open office)

* Internet